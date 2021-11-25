Kahramanmaraş'ta derneğe kumar operasyonu - Son Dakika

Derneğe düzenlenen operasyonda, çok sayıda zar, zar atmaya yarayan biblo, kumar işlemlerinin yazıldığı defterler ve kumar oynamada kullanılan farklı renklerde 100 pula el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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