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Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:32 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali M. idaresindeki 34 KC 9820 plakalı kamyonet Gaziantep Kahramanmaraş kara yolu Kapıçam mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği kazada yaralanan sürücü, Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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