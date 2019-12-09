Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali M. idaresindeki 34 KC 9820 plakalı kamyonet Gaziantep Kahramanmaraş kara yolu Kapıçam mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği kazada yaralanan sürücü, Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEKNOFEST 2020'de Gaziantep'te düzenlenecek
Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 21:14:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]