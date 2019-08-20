Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Saddam Devebakan (27) yönetimindeki 34 RZ 0130 plakalı kamyon, Darende-Elbistan kara yolu Akveren mevkisinde kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devebakan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kahramanmaraş, Elbistan, Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malatya'da 5 milyon dolar değerinde 5 bin yıllık kitap ele geçirildi
5 milyon dolar değerinde İbranice kitap ele geçirildi Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Sağanak yağış geliyor Bakan Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını kontrol altına aldık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 20:00:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]