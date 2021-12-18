Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.D. yönetimindeki 38 SF 676 plakalı otomobil, Kayseri-Göksun kara yolu Keklikoluk mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı personeli oldukları öğrenilen İ.A. olay yerinde hayatını kaybederken sürücü S.D ile S.K. ve F.A. ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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