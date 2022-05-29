KAHRAMANMARAŞ - Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

29.05.2022 01:25

Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

M.S. yönetimindeki 27 R 1203 plakalı otomobil, Doğu Çevreyolu Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ve otomobildeki M.T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ - Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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