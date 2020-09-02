Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Elbistan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru M.Ç'nin kullandığı 02 FR 109 plakalı otomobil, Elbistan- Malatya Kara yolunun 18'inci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü ile araçtaki Ö.Ç. ile 1 yaşındaki A.Ç. yaralandı. Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 12:01 - Kaynak: AA
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