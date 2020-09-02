Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sürücü ile araçtaki Ö.Ç. ile 1 yaşındaki A.Ç. yaralandı. Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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