Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
R.B'nin kullandığı 46 KY 199 plakalı otomobil, merkez Onikişubat ilçesi Abdülhamidhan Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Yaralanan sürücü itfaiye ekiplerinin de yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:17 - Kaynak: AA
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