Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Emre Y. (22) yönetimindeki 46 HD 796 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda devrilerek karşı şeride geçti.

Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil kazada hurda haline geldi.

Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talat Atilla'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Kaynağım Kılıçdaroğlu'ndan yüzde yüz doğru yanıtını aldı
Göztepe, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti! Önce tartıştığı oğlunu sonra da olaya müdahale eden komiseri vurdu! Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 07:57:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]