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Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:14 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Emre Y. (22) yönetimindeki 46 HD 796 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda devrilerek karşı şeride geçti.
Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil kazada hurda haline geldi.
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