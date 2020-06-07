Kahramanmaraş'ta devrilen traktördeki tüfeğin ateş alması sonucu sürücü öldü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, devrilen traktördeki av tüfeğinin ateş alması sonucu sürücünün yaşamını yitirdiği iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Hacıveliuşağı Mahallesi'nde, Adem Türk (39) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.
Bu sırada traktördeki av tüfeğinin ateş alması sonucu saçmalar, Türk'e isabet etti.
Ağır yaralanan Türk, 112 Acil Servis ekiplerince Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradan, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilen Türk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.