Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

02.06.2022 20:11
Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Fatih T'nin (44) kullandığı 46 DF 762 plakalı traktör, Köleli-Sumaklı mahalleleri bağlantı yolunda yaklaşık 3 metrelik şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan Fatih T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince traktörün altından çıkarılan Fatih T'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Andırın Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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