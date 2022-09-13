Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Tacikistan ile anlaşma imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Tacikistan ile anlaşma imzalandı

13.09.2022 21:16
Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Tacikistan ile anlaşma imzalandı

Kahramanmaraş'ta "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'te sergilenecek dünya bahçelerine katılımla ilgili Tacikistan ile anlaşma imzalandı.

Kahramanmaraş'ta "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'te sergilenecek dünya bahçelerine katılımla ilgili Tacikistan ile anlaşma imzalandı.

Onikişubat Belediyesinde düzenlenen imza törenine, Tacikistan'ın Hatlon Bölge Valisi Hakimzode Kurban, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov, ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek katıldı.

Burada konuşan Mahçiçek, Kahramanmaraş açısından çok önemli bir organizasyon olan EXPO 2023 projesinde Tacikistan'ı da görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye ile Tacikistan arasında ciddi bir gönül bağı olduğunu aktaran Mahçiçek, "Tacikistan ile ülkemizin ekonomiden tutun da kültürel alanlar başta olmak üzere her alanda çok değerli münasebetleri var. Bu ilişkiler, Tacikistan'ın EXPO 2023'e katılımlarıyla çok daha ileri düzeye çıkacaktır. İnanıyorum ki EXPO 2023 hem Tacikistan ile hem de diğer Türk devletleriyle aramızdaki ilişkileri çok daha güçlendirecektir." diye konuştu.

Tacikistan Hatlon Bölge Valisi Hakimzode Kurban da Kahramanmaraş'ta olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İki ülke arasında dostane ilişkilerin olduğunu ifade eden Hakimzode Kurban, "EXPO 2023'e biz de katılacağız ve müşterek iş birliğimizi devam ettirmek için her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Programın ardından Mahçiçek, Hakimzode Kurban'a ve Ashrafjon Gulov'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Daha sonra Tacikistan heyeti, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KMTSO) Şahin Balcıoğlu ile bir araya geldi, ardından kentteki bir dondurma fabrikasını ziyaret etti.

YORUMLAR
500
Malezya Milli Günü Ankara'da kutlandı Malezya Milli Günü Ankara'da kutlandı Red Bull Dance Your Style'da kazanan Biser Mutlu oldu Red Bull Dance Your Style'da kazanan Biser Mutlu oldu
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Türkiye, Ankara, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Tacikistan ile anlaşma imzalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:49 Yılan uzmanı gittiği evde saldırıya uğradı! Yılan bileğini kopardı
20:40 Milli güreşçi Rıza Kayaalp tarihe geçti! 5'inci kez dünya şampiyonu oldu
19:59 Çatışmaların bilançosu açıklandı! 50 Azerbaycan askeri şehit düştü
19:28 Yunanistan yine yaptı! Türk karasularına itilen bebek ve çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler can verdi
19:21 İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'enflasyon' sözlerine tepki: Aksini düşünen de bu işi bilmiyordur
19:16 Rize'de korkunç olay! İlişkileri olduğunu iddia ettiği eşi ile kuzenini öldürdü
17:55 YouTube'den kullanıcıları çıldırtacak hamle! Artık video öncesi 2 yerine 5 reklam gösterilecek
17:41 Koşmasına rağmen otobüsü yakalayamayan adamı motosikletine alarak otobüse yetiştirdi: İnşallah bir hayır duası eder
17:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyada gündem olan 'Sakarya' gafı!
17:46 Polislere suikast planı muskadan çıktı! Yakayı ele veren 2 terörist tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 21:18:41. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Tacikistan ile anlaşma imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement