Kahramanmaraş'ta doğa, tarih, mekan ve insan fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta doğa, tarih, mekan ve insan fotoğraf sergisi açıldı

30.05.2022 14:12
Kahramanmaraş'ta doğa, tarih, mekan ve insan fotoğraf sergisi açıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde "Doğa ve Tarih ve Afşin'de Mekan ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde "Doğa ve Tarih ve Afşin'de Mekan ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı.

Şehit Er Ömer Erüstün Meydanı ve Şadırvan Meydanı'nda 1. Afşin Ulusal Fotokampı kapsamında fotoğraf sanatçıları tarafından çekilen fotoğraflar sergilendi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, serginin açışında, ikincisini düzenleyecekleri fotokamp etkinliğine gösterilen ilginin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Geçen yıl yapılan çalışmaların ürünlerinin bir kısmını halkın beğenisine sunduklarını ifade eden Güven, "Usta fotoğraf sanatçılarımız ve şehri tanımaya gelen fotoğrafçılarımızın çektiği bu fotoğraflarla Afşin'in güzelliklerinin daha çok farkına varıyoruz. Önümüzdeki günlerin sosyal ve kültürel anlamda renkli olacağını umuyorum. Sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Afşin Ulusal Fotokampı Koordinatörü Mustafa Ertekin de düzenlenen bu tür etkinliklerin ilçenin tanıtımına katkı sağladığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından sergilerin açılışı yapıldı.

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Kaynak: AA

Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta doğa, tarih, mekan ve insan fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika


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