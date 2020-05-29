Kahramanmaraş'ta doğalgaz bomba gibi patladı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta yalnız yaşayan Hüseyin Dağ'ın evinde, doğalgaz patlaması meydana geldi. Çevre sakinlerinin bomba zannettiği patlamada, Dağ ağır yaralandı, ev kullanılmaz hale geldi.

Patlama, saat 15.00 sıralarında, Süleymanşah Mahallesi'nde Hüseyin Dağ'ın yalnız yaşadığı evde meydana geldi. Sıkışan doğalgaz, büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından ev, alevler içinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri ile doğalgaz şirketinden görevliler sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan Hüseyin Dağ, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Dağ'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Patlama sonrası çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinleri, patlamanın çok şiddetli olduğunu, ilk anda bomba zannettiklerini anlatarak, çevredeki binaların camlarının sallandığını söyledi.