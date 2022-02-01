Üye Girişi
Kahramanmaraş'ta doğalgaz zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta doğalgaz zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

01.02.2022 17:34

Kahramanmaraş'ta doğalgaz zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı Kahramanmaraş'ta doğalgazdan zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta doğalgaz zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta doğalgazdan zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir sitenin apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, evde uyuyan 4 kişi doğalgazdan zehirlendi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Mesut K., anne Ebru K., ile çocukları M.K. ve O.K.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta doğalgaz zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Kahramanmaraş'ta doğalgaz zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Kahramanmaraş'ta doğalgaz zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Kahramanmaraş'ta doğalgaz zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Kahramanmaraş'ta doğalgaz zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta doğalgaz zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:01 Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na ateş etmişti! O saldırgan tutuklandı
17:58 17 yaşındaki 5 aylık hamile eşini katletmişti! Katil zanlısına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
17:39 Barcelona'nın borcu akıllara durgunluk verdi! Miktarı öğrenen efsane futbolcunun uykuları kaçtı
17:28 2 gündür kayıptı! Ava çıkan adam, ormanda donarak hayatını kaybetmiş
17:15 Ronaldo, Mbappe'nin kazanacağı parayı öğrenince çıldırdı! Gündemi sallayan yorum
17:04 Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi
16:58 Galatasaray'dan transfer üstüne transfer! Gomis'ten sonra bir gol makinesi de Ukrayna'dan geliyor
16:56 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmen göreve başladı!
16:52 Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
16:45 Altının kilogramı 780 bin 500 liraya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 18:09:02. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta doğalgaz zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement