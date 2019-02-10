Kahramanmaraş'ta Doğu Türkistan İçin Dua Edildi
42 dakika önce
Kahramanmaraş'ta Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalara karşı "Zulme Karşı Duaya Kalk" program düzenlendi.
Kahramanmaraş
'ta Çin
yönetiminin Doğu Türkistan
'daki Uygur
Türklerine uyguladığı baskıcı politikalara karşı "Zulme Karşı Duaya Kalk" program düzenlendi.
Sütçü İmam Cami avlusunda sabah namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri için dua etti.
Burada grup adına basın açıklaması yapan İnsan ve Medeniyet Hareketi Kahramanmaraş Başkanı Kemal Kavak
, Doğu Türkistan'ın 70 yıldır Çin işgali altında bulunan bir İslam yurdu olduğunu söyledi.
Doğu Türkistan'ın Filistin
, Arakan
ve Keşmir gibi zulmün hiçbir zaman eksik olmadığı bir coğrafya olduğunu ifade eden Kavak, şunları kaydetti:
"Daha önceden kültür devrimi altında yaptığı zulümleri yeniden hortlatan komünist dikta yönetimi bölgeye getirdiği Çinlileri Uygurlularla kardeş ilan ettiğini söyleyerek her eve bir Çinli yerleştirme kararı aldı. 66 yıldır Çin işgali altında bulunan Doğu Türkistan kapalı bir yönetim sistemi altında olduğu için yaşadığı zulümleri dünyaya yeterince duyuramıyor. Baskı altında varoluş mücadelesi veren Uygurlu Müslüman kardeşlerimizi soykırım tehlikesi yaşamaktadır. Çin'in Doğu Türkistan'da getirdiği yasaklar ve uyguladığı ağır cezalar sonucu Doğu Türkistan dünyanın en büyük açık hava ceza evine dönüşmüştür. "
Kavak, Çin zindanlarında 350 bin Müslüman'ın bulunduğunu tahmin ettiklerini, yalnızca Müslüman oldukların için hapse atılan Uygurluların kötü şartlarda ve çeşitli işkenceler gördüğünü söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:41 Kaynak: AA
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