Kahramanmaraş'ta Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta dolu hayatı olumsuz etkilediKAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:59 Kaynak: DHA
'ta dolu hayatı olumsuz etkiledi
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın
ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 45 dakika süren ve yerleri beyaza bürüyen doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere girerek korunmaya çalıştı. Doluya araçlarında yakalanan sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı.
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