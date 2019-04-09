Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kahramanmaraş'ta Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta dolu hayatı olumsuz etkilediKAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta dolu hayatı olumsuz etkiledi

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğleden sonra başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 45 dakika süren ve yerleri beyaza bürüyen doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere girerek korunmaya çalıştı. Doluya araçlarında yakalanan sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:59 Kaynak: DHA
Andırın, Dolu Yağışı, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti, Büyükçekmece İçin Olağanüstü İtiraz Dilekçesini Verdi Ankara'da Sokak Köpekleri Zehirlendi, Yavaş Sorumluların Bulunması İçin Talimatı Verdi CHP'li Canan Kaftancıoğlu İstanbul'daki Son Durumu Açıkladı Kimse Karşılamaya Gelmedi! Theresa May'in Zor Anları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 01:34:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]