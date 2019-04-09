Kahramanmaraş'ta Dolu ve Sağanak
15 dakika önce
Kahramanmaraş'ta dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:09 Kaynak: AA
'ta dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan yağışın ardından yerler beyaza büründü.
Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, yol kenarlarındaki durak ve kapalı alanlara kaçarak korunmaya çalıştı.
Bölgede hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. Trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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