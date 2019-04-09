Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Dolu ve Sağanak

Kahramanmaraş'ta Dolu ve Sağanak

15 dakika önce

Kahramanmaraş'ta dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta Dolu ve Sağanak, System.String[]
Kahramanmaraş'ta dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan yağışın ardından yerler beyaza büründü.

Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, yol kenarlarındaki durak ve kapalı alanlara kaçarak korunmaya çalıştı.

Bölgede hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. Trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:09 Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Güncel
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