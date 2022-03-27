Kahramanmaraş'ta down sendromlular için etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta down sendromlular için etkinlik düzenlendi

27.03.2022 18:27
Kahramanmaraş'ta down sendromlular için etkinlik düzenlendi

Kahramanmaraş'ta down sendromlular için "Sanat Gösterisi" etkinliği gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta down sendromlular için "Sanat Gösterisi" etkinliği gerçekleştirildi.

Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği ile Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını sağlamak ve öz güvenlerini yerine getirip hayata daha da sıkı tutunmalarının sağlanması amacıyla "Sanat Gösterisi" etkinliği düzenledi.

KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen down sendromlu çocuklar ve gençler müzik eşliğinde eğlendi.

Dans edilen, şarkı söylenen etkinlikte down sendromlu bireyler tiyatro oyunu sergiledi.

Programda konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, belediye olarak her zaman eğitim yatırımlarına önem verdiklerini söyledi.

İlçeye 7 okul, 2 rehabilitasyon merkezi kazandırdıklarını belirten Mahçiçek, otizmli bireyler içinde bir proje yapacaklarını kaydetti.

Programa, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Mahçiçek Yerhan ile aileler katıldı.

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Rehabilitasyon Merkezi, Down Sendromu, Kahramanmaraş, Hamidiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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