Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta "Drift" Yapan Sürücüye 6 Bin 12 Lira Ceza

Kahramanmaraş'ta "Drift" Yapan Sürücüye 6 Bin 12 Lira Ceza

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde "drift" yapan sürücüye 6 bin 12 lira para cezası verildi.

Kahramanmaraş'ta
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde "drift" yapan sürücüye 6 bin 12 lira para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MOBESE kamerasından bir sürücünün, Dulkadiroğlu ve Göktürk caddelerinin kesiştiği kavşakta drift yaptığını tespit etti.

Polisler, F.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.

Sürücüye 6 bin 12 lira para cezası uygulandı, araç 60 gün trafikten men edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:11 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
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