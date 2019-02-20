Kahramanmaraş'ta "Drift" Yapan Sürücüye 6 Bin 12 Lira Ceza
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde "drift" yapan sürücüye 6 bin 12 lira para cezası verildi.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde "drift" yapan sürücüye 6 bin 12 lira para cezası verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, MOBESE kamerasından bir sürücünün, Dulkadiroğlu
ve Göktürk
caddelerinin kesiştiği kavşakta drift yaptığını tespit etti.
Polisler, F.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.
Sürücüye 6 bin 12 lira para cezası uygulandı, araç 60 gün trafikten men edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:11 Kaynak: AA
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