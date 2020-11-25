Kahramanmaraş'ta drone destekli "Huzurlu Sokaklar" uygulaması - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta drone destekli düzenlenen 'Huzurlu Sokaklar 4' uygulamasında 8 sürücüye çeşitli kural ihlallerinden toplam 12 bin 21 lira cezai işlem uygulandı. Pandemi kurallarına uymayan 8 kişiye ise ceza yazılmak üzere tutanak tanzim edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nin tüm giriş çıkışlarında uygulama noktaları oluşturdu. Drone destekli takip yapılan uygulamada metruk binalar, park ve bahçeler, cadde ve sokaklar, iş yerleri, şüpheli araç ve şahıslar kontrol edildi. 965 şüpheli şahsın kimlik kontrolü yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Pandemi kurallarına uymayan 102 kişinin veri girişi yapılırken, 2 kişiye maske takma kuralına uymamak, 4 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak ve 2 kişiye ise dışarı çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yazılmak üzere tutanak tanzim edildi.

Trafik yönünden yapılan denetimlerde abartılı egzozla dolaşan, modifiyeli araç kullanıp halkı rahatız eden, alkollü araç kullanan 8 sürücüye çeşitli kural ihlallerinden toplam 12 bin 21 lira cezai işlem uygulandı.

Park ve sokak aralarında üst araması yapılan bazı kişilerde maksat dışı bıçak ele geçirilirken, alkollü şekilde çevreye rahatsızlık veren şahıslara idari ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da uygulamaya katılarak çalışmaları yerinde inceledi. - KAHRAMANMARAŞ