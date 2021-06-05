Kahramanmaraş'ta drone destekli trafik denetimi: 6 sürücüye 4 bin 98 lira para cezası - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta trafik kazaların önlenmesi için drone destekli trafik denetimi yapıldı.

Onikişubat ilçesi Başkonuş Yaylası mesire alanı girişinde ve Kahramanmaraş-Andırın il yolunda meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi maksadıyla drone destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde, kural ihlali yapan 6 sürücüye 4 bin 98 lira para cezası kesildi.

Jandarma Trafik Timleri trafiğin yoğun olduğu yollarda drone ile yaptıkları denetimleri devam ediyor. Trafikte seyir halinde olan araçları havadan görüntüleyen ekipler tarafından kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücülere ceza kesildi. - KAHRAMANMARAŞ