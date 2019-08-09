Kahramanmaraş'ta 'drone'lu bayram trafiği denetimi
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı öncesi 'drone' ile kırmızı ışık uygulaması yapıldı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:13 Kaynak: İHA
'ta Kurban Bayramı
öncesi 'drone' ile kırmızı ışık uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik ekipleri tarafından Kahramanmaraş- Gaziantep
karayolunda yapılan denetimlerde ekipler, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri havadan drone ile takip etti. Işık ihlali yapan sürücüler durdurularak cezai işlem uygulandı.
Sürücülere bayram öncesi çeşitli ikramlarda bulunulurken, emniyet kemeri ve hız ihlalleri konusunda da uyarı yapıldı. Sürücülerin bütün trafik kurallarına uymalarını isteyen Bölge Trafik Müdürü Mehmet Çimen
, "Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın bayram tatilini trafik yönünden huzur ve güven içinde geçirmeleri açısından bütün ekiplerimizle çalışıyoruz. Karayolu üzerinde meydana gelen kazaları en aza indirme adına uygulama ve denetimlerimizi artırdık. Yüzde yüz konumda çalışarak sürücülerimizi araçlarında bulundurmaları gerekenler hakkında bilgiler verdik. Özellikle hız ihlali ve emniyet kemeri ile kırmızı ışık, yaylara yol verme gibi konularında da sürücülerimizi uyardık. Sürücülerimiz bütün trafik kurallarına uymalarını istiyoruz ve kazasız bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
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