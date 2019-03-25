Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Düdüklü Tencere Patladı: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Düdüklü Tencere Patladı: 1 Yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta düdüklü tencerenin patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Düdüklü Tencere Patladı: 1 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta düdüklü tencerenin patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde Mehtap M. evinin mutfağında yemek pişirdiği sırada düdüklü tencere patladı.

Yüzünde yanıklar meydana gelen kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:24 Kaynak: AA

Onikişubat, Kahramanmaraş, Güncel
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