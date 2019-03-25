Kahramanmaraş'ta Düdüklü Tencere Patladı: 1 Yaralı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta düdüklü tencerenin patlaması sonucu bir kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
'ta düdüklü tencerenin patlaması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat
ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde Mehtap M. evinin mutfağında yemek pişirdiği sırada düdüklü tencere patladı.
Yüzünde yanıklar meydana gelen kadın, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Necip Fazıl
Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:24 Kaynak: AA
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