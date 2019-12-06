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Kahramanmaraş'ta düğün konvoyunda havaya ateş eden kişi yakalandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta düğün konvoyunda havaya ateş eden kişi polis ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ta düğün konvoyunda havaya ateş eden kişi yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta düğün konvoyunda havaya ateş eden kişi polis ekiplerince yakalandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi'ndeki bir düğün salonundan çıkan konvoydan ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri, konvoyu Pınarbaşı Mahallesi girişinde durdurdu.

Yapılan aramada bir araçta kurusıkı tabanca bulundu, ateş ettiği ileri sürülen İ.A. işlemler için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, Yenişehir Mahallesi'nde devriye gezen ekipler, durumundan şüphelendiği M.K'nın (32) üst aramasında bir kurusıkı tabanca buldu.

Her iki silaha el konulurken, şüphelilere idari para cezası işlemi uygulandığı öğrenildi.

Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:48 Kaynak: AA
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