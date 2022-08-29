Kahramanmaraş'taki orman yangınında 31 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'taki orman yangınında 31 hektar alan zarar gördü

29.08.2022 12:54
Kahramanmaraş'taki orman yangınında 31 hektar alan zarar gördü

KAHRAMANMARAŞ'ta dün çıkan 2 ayrı orman yangınında 31 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta dün çıkan 2 ayrı orman yangınında 31 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Onikişubat ilçesinin Kısıklı Mahallesi'ndeki ormanda dün saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, Bölgedeki arazinin sarp oluşu ekiplerin yangına müdahalesini güçlendirirken, kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler hızla yayıldı. 335 personelin 34 arazöz, 7 su tankı, 4 dozer, 10 itfaiye aracı, 13 yangın ilk müdahale aracı ile müdahale ettiği alevlere 3'ü gece görüş sistemine sahip 10 helikopter ile 5 uçak da havadan su attı. 10 saatlik çalışma sonunda yangın, 22.30 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 30 hektar orman yanarak zarar görürken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Dulkadiroğlu ilçesinin Bulanık Mahallesi'nde çıkan yangın ise ekiplerin erken müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 hektar orman zarar gördü.

Yangınların çıkış nedenlerinin tespiti için ekiplerin incelemesi devam ediyor.


YORUMLAR
500
Yüzme keyfi Tepebaşı'nda Yüzme keyfi Tepebaşı'nda Alevlerin arasında kalan kirpi, kurtarıldı Alevlerin arasında kalan kirpi, kurtarıldı Engelliler ve SAT komandolarından 100. yıl Zafer dalışı Engelliler ve SAT komandolarından 100. yıl Zafer dalışı
Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki orman yangınında 31 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
11:52 Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, "Nereden çıktı bu 6'lı masa" demeyecek biri lazım
11:45 Ceza, rap dünyasını sarsan acı haberi verdi: Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 14:38:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki orman yangınında 31 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement