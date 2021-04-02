KAHRAMANMARAŞ - Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi

02.04.2021 17:59

Kahramanmaraş'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte otizme dikkat çekilmesi amacıyla bahçe mavi balonlarla süslenirken katılımcılara mavi maske dağıtıldı.

Gün kapsamında ustaları tarafından özenle mavi renkte hazırlanan yöreye özgü maraş dondurması katılımcılara ikram edildi.

Etkinlikte konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, otizmin bir hastalık olarak değil, farklılık olarak değerlendirilmesinin gerektiğini söyledi.

Devletin her konuda vatandaşının yanında olduğunu belirten Coşkun, devletin bütün imkanlarıyla otizmli bireylere destek verdiğini, toplumsal yaşama kazandırılmasının hedeflediğini söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da otizmlilerin bir eksikliklerinin olmadığını sadece sözel ve sözel olmayan iletişim anlamında bir takım eksiklikler yaşadığını ifade etti.

Eğitimin her şeyin üstesinden geleceğini belirten Sezal, "İçeride eğitim gören kardeşlerimizi gördük. Görme ya da zihinsel engelli kardeşlerimiz de vardı. Otizmli bir kardeşimiz çok güzel piyano çaldı. Görme engelli bir kardeşimiz çok iyi bir şekilde kuran okudu. Biz nasıl seri okuyorsak, oda aynı şekilde kendi alfabesiyle okuyabiliyor. Burada en güzel olan şey, eğitim ile her şeyin üstesinden gelinebileceğinin farkında varılmasıdır." diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise bir süre önce hizmete açılan merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa katılan protokol üyeleri daha sonra rehabilitasyon merkezindeki sınıfları gezerek, otizmli öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

KAHRAMANMARAŞ - Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi
KAHRAMANMARAŞ - Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi
KAHRAMANMARAŞ - Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi
KAHRAMANMARAŞ - Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi

Rehabilitasyon, Kahramanmaraş, Nisan, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika


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