Kahramanmaraş'ta "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

İHH Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği tarafından kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programa, yetim çocuklar ve yakınları katıldı.

Katılımcılar, Kur'an-ı Kerim'in okunması ve dua edilmesinin ardından oruçlarını açtı.

Dernek Başkanı Yusuf Bülbül, burada yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle 2 yıldır yetim çocuklarla iftar yapamadıklarını belirtti.

Bülbül, bu ramazan yetim çocuklarla iftar yapmanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek İHH İnsani Yardım Vakfının önerisi ve İslam İşbirliği Teşkilatının aldığı kararla ramazanın 15. gününün, 2014 yılından bu yana "Dünya Yetimler Günü" ilan edildiğini hatırlattı.

Dünya genelinde 140 milyondan fazla yetim çocuk olduğunu ve bu çocukların çoğunun işgal, savaş ve krizlerin görüldüğü Müslüman coğrafyalarda yaşadığını anlatan Bülbül, şunları kaydetti:

"İHH olarak Yetim Sponsorluk Sistemi ile Türkiye dahil 50 ülkede, 130 bin 423 yetime her ay düzenli olarak ayni, nakdi, sosyal ve psikolojik destek veriyoruz. Ayrıca 13 ülkede bulunan 44 yetimhane ve iki eğitim merkezinde yetim çocukların barınma, gıda, sağlık ve eğitim ihtiyacı karşılanıyor. Kahramanmaraş'ta da 500'den fazla yetim çocuğa düzenli destek vermeye çalışıyoruz. 2007 yılında Kahramanmaraş merkezinde yetim çocuklarımız için başlattığımız bu kampanyadan bugüne kadar 2000'e yakın çocuğumuz yararlandı."

Program, iftara katılanlara çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.