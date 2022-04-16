Kahramanmaraş'ta "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi

16.04.2022 23:55
Kahramanmaraş'ta "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi

Kahramanmaraş'ta "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

İHH Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği tarafından kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programa, yetim çocuklar ve yakınları katıldı.

Katılımcılar, Kur'an-ı Kerim'in okunması ve dua edilmesinin ardından oruçlarını açtı.

Dernek Başkanı Yusuf Bülbül, burada yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle 2 yıldır yetim çocuklarla iftar yapamadıklarını belirtti.

Bülbül, bu ramazan yetim çocuklarla iftar yapmanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek İHH İnsani Yardım Vakfının önerisi ve İslam İşbirliği Teşkilatının aldığı kararla ramazanın 15. gününün, 2014 yılından bu yana "Dünya Yetimler Günü" ilan edildiğini hatırlattı.

Dünya genelinde 140 milyondan fazla yetim çocuk olduğunu ve bu çocukların çoğunun işgal, savaş ve krizlerin görüldüğü Müslüman coğrafyalarda yaşadığını anlatan Bülbül, şunları kaydetti:

"İHH olarak Yetim Sponsorluk Sistemi ile Türkiye dahil 50 ülkede, 130 bin 423 yetime her ay düzenli olarak ayni, nakdi, sosyal ve psikolojik destek veriyoruz. Ayrıca 13 ülkede bulunan 44 yetimhane ve iki eğitim merkezinde yetim çocukların barınma, gıda, sağlık ve eğitim ihtiyacı karşılanıyor. Kahramanmaraş'ta da 500'den fazla yetim çocuğa düzenli destek vermeye çalışıyoruz. 2007 yılında Kahramanmaraş merkezinde yetim çocuklarımız için başlattığımız bu kampanyadan bugüne kadar 2000'e yakın çocuğumuz yararlandı."

Program, iftara katılanlara çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

YORUMLAR
500
Sakarya İHH yetimler ve aileleri için iftar verdi Sakarya İHH yetimler ve aileleri için iftar verdi Şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi Şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi

Kahramanmaraş, Düğün, dua, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar verildi - Son Dakika


Son Dakika
23:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi
23:47 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i hangi takımın istediğini açıkladı
23:42 Bülent Arınç isim vermeden bazı siyasetçileri eleştirdi: Bize düşen siyasetçi olarak bir sorunu görmektir, inkar etmemektir
23:38 Arda Güler'in attığı penaltının detaylarını İsmail Kartal paylaştı: Miguel Crespo ile haber yolladım
23:14 Minibüsle otobüs çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı
23:08 Arda Güler'den bir ilk! Kadıköy'de taraftarı önünde gol sevinci yaşadı
23:04 CHP'nin kendi anketinde çarpıcı detaylar: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'ndan 1 ila 3 puan önde
22:48 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış: Merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar
22:40 Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti! Sarı-lacivertliler yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı
22:12 Seçim kanunundaki değişiklik Millet İttifakı'nı harekete geçirdi! İşte üzerinde çalışılan yeni formüller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 00:01:46. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement