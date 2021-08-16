Kahramanmaraş'ta düşen uçağın karabatak kuş sürüsüne çarptığı iddia edildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Ilıca mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale esnasında düşen yangın söndürme uçağının düşmeden 15 dakika önce Karatepe Aslantaş baraj gölünden su alırken karabatak kuş sürüsüne çarptığına dair görüntüler ve görgü tanıkları ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Ilıca mevkiinde düşen ve 5'i Rus 3'ü Türk 8 personelin hayatını kaybettiği uçak kazasında çarpıcı iddia Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden geldi. Düşen Rus yapımı Beriev 200 model yangın söndürme uçağı düşmeden 15 dakika önce Kadirli ilçesi Bahadırlı köyü sınırlarında bulunan Karatepe Aslantaş barajından son kez su aldığı esnada gölge bulunan ve karabatak olarak bilinen kuş sürüsünün içine daldığı, uçağın su aldıktan sonra bir süre kalkmada zorlandığı ve motor sesinin değiştiğine dair görgü tanıkları ortaya çıktı. Uçağın Karatepe Aslantaş barajına son kez su almaya inerken o esnayı cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Bahadırlı köyünde yaşayan Metin Eğritaş'ın çektiği videoda uçağın kuş sürüsüne çarptığı ve motor sesinin değiştiğine dair konuşmalar da videoya yansıdı.

Videoyu çeken Metin Eğritaş, "Uçak Karatepe köyü tarafından süzülerek geldi. Suya dalış yaptı. O esnada uçağın tamda su aldığı bölgede 300-400 civarı bizim karabatak dediğimiz kuşlardan oluşan bir kuş sürüsü vardı. Uçak tam da kuş sürüsünün içine daldı. Normalde bu bölgedeki yangınlarda uçaklar bizim buradan su alır. Onun için uçağın nereye indiğini nerede geri yükseleceğini iyi biliyoruz. Fakat bu uçak kuş sürüsüne daldıktan ve suyu aldıktan sonra bir süre kalkamadı. O esnada motor sesi de çok değişti. Zorda olsa kalkmayı başardı. Aradan 10-15 dakika geçti televizyonlarda Kahramanmaraş'ta bizim bu bölgeye yakın olan Ilıca mevkiinde uçak düştü haberini aldık. Düşen uçak son kez bizim buradan su aldı ve kuş sürüsüne daldı. Ben uçağın düşmesine bu kuş sürüsünün sebep olduğunu düşünüyorum" dedi.

Uçağın Karatepe Aslantaş barajından su alırken kuş sürüsüne çarptığını evinden izlerken gören Zöhre Eğritaş ise, "Ben bu düşen uçağa çok üzüldüm. Buraya inerken kuş sürüsünün içine daldı. Hatta bu kuşlar bu uçağın başını yiyecek dedim. Az sonra televizyondan izledik ki uçak düşmüş. Normalde uçaklar su almak için geliyor. Eğer bu kuş sürüsü suda ise inmiyor tekrar kalkıyor dolanıyor yeniden geliyor. Ama bu uçak öyle yapmadı direk kuş sürüsünün içine girdi" dedi.

(Selçuk Şavran/İHA)