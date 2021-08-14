Kahramanmaraş'ta düşen uçak alev alev yandı! Görüntüler helikopter kamerasında - Son Dakika

Olay yerinden ilk görüntüler! 8 kişiye mezar olan uçak cayır cayır yanıp küle döndü

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Kahramanmaraş'ta yangına müdahale eden uçak düştü! 8 personelden kurtulan yok

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) bağlı yangın söndürme uçağı düştü. Bunun üzerine uçağın düştüğü Kısık bölgesine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

8 PERSONEL HAYATINI KAYBETTİ

Beriev-200 tipi uçakta 3'ü OGM personeli 8 kişi bulunuyordu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan kazayla ilgili yapılan ilk açıklamada, uçaktaki 5 Rus ve 3 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği duyuruldu.

SUYU BOŞLATTIKTAN SONRA YÜKSELEMEDİ

Uçağın aldığı suyu alevlerin üzerine boşalttıktan sonra yükselemeyerek dağa çarptığı ifade ediliyor. Rusya'dan kiralanan uçağın Adana yangın söndürme birimine bağlı çalıştığı öğrenildi.

UÇAĞIN YANAN ENKAZI HELİKOPTERDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Düşen uçağa ulaşmak için kaza alanına çok sayıda arama ve kurtarma ekibi gönderilirken yangın söndürme uçağının düştüğü yerde alev alev yandığı anlar helikopter kamerasından görüntülendi.

İşte kaza kırım alanından gelen ilk görüntüler: