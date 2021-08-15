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Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş

15.08.2021 09:01

Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sırasında düşen yangın söndürme uçağında, hayatını kaybeden Elazığlı pilot Serkan Mirzaoğlu'nun vasiyetini annesi açıkladı. Mirzaoğlu'nun, yaklaşık 4 ay önce ailesi ile yaptığı görüşmede, ölmesi durumunda Elazığ'da babasının yanına defnedilmek istediğini söylediği öğrenildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı, Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düştü. 8 kişiye mezar olan uçakta Elazığlı 2 çocuk babası Serkan Mirzaoğlu da hayatını kaybetti.

ELAZIĞLI PİLOTUN VEFAT HABERİNİ VALİ VERDİ

Mirzaoğlu'nun Elazığ merkez Akpınar Mahallesi'nde bulunan annesi Havva Mirzaoğlu'na oğlunun ölüm haberi, Vali Erkaya Yırık, eşi Ayşe Yırık ve İl Müftüsü Selami Aydın tarafından verildi. Çıkan yangınları söndürmek amacıyla yangın söndürme uçağının kazası neticesinde 5 Rus vatandaşı ve 3 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini aktaran Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Pilotlardan Serkan Mirzaoğlu Elazığlı, hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Annesi Havva teyzemiz kız kardeşi ve erkek kardeşi taziye için gelmişlerdi. Biz de taziye için geldik. Pilotumuz babasını kaybetmiş. Babasına da Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Olayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Cenaze ile ilgili işlemler Adana Adli Tıp Kurumunda onlar da bundan sonraki süreçte faaliyetlerini yürütecek. Gördük ki insanımız tüm acılarda bir araya gelerek birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma örneği gösteriyor. Bugün de burada akşam saatlerinde komşuları ve arkadaşları annesini yalnız bırakmamışlar. Ben kazada hayatını kaybeden pilotumuza ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"EĞER ÖLÜRSEM BENİ BABAMIN YANINA GÖMÜN" DEMİŞ

Mirzaoğlu'nun annesinin bir cümle kullandığını kaydeden Vali Yırık, "Bundan 4 ay önce kadar 'eğer ben hayatımı kaybedersem bir gün öldüğümde beni babamın yanına defnedin, mezarım onun yanında olsun' diye bir vasiyette bulunmuş. Vasiyeti gereği Elazığ'ımızda babasının yanına defnedilecek. İki çocuğu var bundan sonra kalanlarına Rabbim sabır versin" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
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Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş

Kahramanmaraş, Yangın, Elazığ, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş - Son Dakika


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