- Kahramanmaraş'ta dut pekmezinin sofra yolculuğu başladı

Zengin mineral ve vitamin içeriğiyle dikkati çeken dut pekmezini anemi hastaları tercih ediyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'nde geleneksel yöntemle hazırlanan dut pekmezi telaşı başladı. Ağaçlardan çırpılan dutlar, çeşitli aşamaların ardından pekmez haline geliyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun Haci Mirze Mahallesi'nde dutun pekmez yolculuğu başladı. Kendilerine ait bahçede yıllardır duttan pekmez yapan ailenin ürettiği pekmez ilgi görüyor. Yeşilin her tonunun olduğu bahçede bin bir emekle oluşturulan pekmez, büyük ilgi görüyor. Organik üretimle öne çıkan ve bir kaşığında 40 kalori barındırması, zengin mineral ve vitamin içeriğiyle dikkati çeken dut pekmezi de özellikle anemi hastaları tarafından tercih ediliyor.

Katma değeri yüksek bir ürün olan dutun pekmezi de adeta şifa kaynağı. Birçok hastalığa kalkan görevi olan pekmezi hazırladıklarını ifade eden 66 yaşındaki Mehmet Elbistan, "Ağaca çıkarız ve dutu çırparız. Sonra topladığımız dutu tepeleriz ve tortunu atarız. Şerbet haline gelir ve kazana girer ve pişirilir. Köpüğünü alırız zor bir emekle yapılıyor. Katkı maddesi hiç bırakılmaz. Sağlıklı bir dut ortaya çıkar" dedi.

Zeliha Elbistan ise, "Bu atamızdan dedemizden dut pekmezini hazırlıyoruz, eşim ve arkadaşı dut ağacını çırparak dutları elde ettik. Tepelenir, ezilir ve sonra da ocakta pişirilir. Sonra da dut pekmezi ortaya çıkar" dedi.