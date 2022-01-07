Kahramanmaraş'ta düzenlenecek EXPO 2023, öğrencilere tanıtıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kentte "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023 projesini öğrencilere tanıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Maarif Anadolu Lisesi ve Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle "Kariyer Günleri" kapsamında bir araya gelen Mahçiçek, öğrencilere EXPO 2023'ün nasıl yapılacağını, içinde neler olduğunu, kente neler katacağını ve şehrin nasıl marka değeri kazanacağını anlattı.

Öğrencilere okullarda görsellerle sunum yapan Mahçiçek, EXPO'da ülkelerin bahçelerini kurduğunu, tüm güzelliklerini tanıttığını ve EXPO'nun 6 buçuk ay süren fuar olduğunu belirtti.

EXPO 2023 projesinin uluslararası bir proje olduğunu belirten Mahçiçek, EXPO 2023'e 50 ülkenin katılımını beklediklerini ve 2 milyona yakın ziyaretçinin gelmesini öngördüklerini aktardı.

EXPO 2023 projesini alabilmek için 1 buçuk yıl çalıştıklarını anlatan Mahçiçek, "Projenin sürekliliğini sağlamak amacıyla kentteki rekreasyon alanına Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretlil ürünlerin satılacağı ve atölyelerinin bulunacağı Arasta Çarşısı, şehir müzesi, açık AVM, aquapark, lunapark, hobi evleri, amfi tiyatro, konser alanları, konferans ve kongre Merkezi gibi birçok donatı ekledik. Burası tamamen bir yaşam alanı haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Öğrenci ve öğretmenlerin ilgi gösterdiği programın ardından öğrencilere Onikişubat Belediyesi tarafından basılan kitaplar hediye edildi.