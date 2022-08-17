Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

17.08.2022 11:36
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Pazarcık ilçesinde T.T. ve İ.G.'nin ikametlerinde arama yaptı. Ekipler, Kizirli Mahallesi'ndeki T.T'nin evinin bahçesinde yasa dışı ekilmiş 340 kök Hint keneviri bitkisi ile 62 gram esrar ele geçirildi.

Yukarıhöcüklü Mahallesinde ise, İ.G. isimli şahsın evinde, eklentilerinde ve bahçesinde yapılan aramada, 12 kök kenevir bitkisi ile 2.100 gram gram kubar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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