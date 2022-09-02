Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

02.09.2022 18:10
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde uyuşturucu suçundan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Ekipler, bu kapsamda kent merkezi ve Elbistan ilçesinde belirledikleri 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu Ticareti, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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