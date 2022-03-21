Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Kayseri yolu üzerinde yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçtaki R.U, (32) üzerinde arama yapan ekipler 93 gram metamfetamin ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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