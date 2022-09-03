Edinilen bilgiye göre polis ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonrası aranan şahısların yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı şafak vakti özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonlarda 5 kişi saklandıkları yerlerde yakalandı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş'ta aranan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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