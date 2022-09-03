Kahramanmaraş'ta aranan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta aranan 5 kişi yakalandı

03.09.2022 09:57
Kahramanmaraş'ta aranan 5 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında aranan 5 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında aranan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonrası aranan şahısların yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı şafak vakti özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonlarda 5 kişi saklandıkları yerlerde yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta aranan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta aranan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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