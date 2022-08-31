Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda ise A.E., M.H. ve H.E.H. yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcısı diye tabir edilen, madde bağımlılarına para karşılığında uyuşturucu madde temin eden R.G.'yi yakaladı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın üzerinde ve ikametinde gerçekleştirilen aramada, çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama - Son Dakika

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