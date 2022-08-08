Kahramanmaraş'ta 117 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 117 kilo esrar ele geçirildi

08.08.2022 16:33
Kahramanmaraş'ta 117 kilo esrar ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 117 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 117 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Kökünü Kurutma' adı verilen uyuşturucu operasyonu düzenledi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yapılan operasyonda Gaziantep karayolu üzerinde durdurulan nakliye aracında 117 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü M.Ü. gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta 117 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 117 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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