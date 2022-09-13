Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

13.09.2022 16:54
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Sokak satıcılarına dağıtılmak üzere uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine kent girişinde önlem alan ekipler, bir otomobili durdurdu.

Ekipler şüpheliler C.K. ve M.Y'yi gözaltına aldı. Zanlıların üzerinde, araçta ve ikametlerinde narkotik dedektör köpeği "Alfi"nin de kullanıldığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada operasyonda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan arama ve uyuşturucunun bulunması polis kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Samsun'da 593 sentetik hapla yakalanan zanlı tutuklandı Samsun'da 593 sentetik hapla yakalanan zanlı tutuklandı Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:14 İstanbul'da suya dev zam! İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi
16:11 "Babam yüzünden çocukluğum çok travmatikti" diyen Nadide Sultan yaşadıklarını anlattı
16:01 CHP'de iç savaş! Barış Yarkadaş: İmamoğlu Swiss Otel'in mülkiyetini satmak istiyor
15:54 ABD'de Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı: Yıllık enflasyon oranı yüzde 8,3 ile beklentileri aştı
15:48 Online eğitim sırasında cinsel ilişkiye giren kız öğrencinin görüntüleri sosyal medyayı salladı
15:14 Şantajcı çeteye film gibi operasyon! İş adamını kaçırıp çıplak fotoğraflarını çekmişlerdi
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Sosyal konut projesi kapsamında uyanıklık yapmaya çalışanlar evlerini kaybedecek
15:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda gergin anlar! Öfkelenen yaşlı kadın: Kalkarsam ümüğünü sıkarım
14:41 Hintli kadının kulağına yılan kaçtı! Doktorların yılanı çıkardığı anlar kameralarda
14:36 Avrupa'daki temsilcilerimiz tümüne UEFA'dan ceza! En büyük fatura Fenerbahçe'ye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 16:54:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement