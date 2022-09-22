Ekipler şüpheliler İ.K. ve S.D'yi gözaltına aldı. Zanlıların iş yeri ve araçlarında narkotik dedektör köpeği "Alfi"nin de kullanıldığı aramada, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 56 gram metamfetamin, 11 uyuşturucu nitelikte hap ve 51 sentetik ilaç ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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