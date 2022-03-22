Kahramanmaraş'ta e-spor turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta e-spor turnuvası sona erdi

22.03.2022 11:17
Kahramanmaraş'ta e-spor turnuvası sona erdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen e-spor turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen e-spor turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvada, Valorant oyunları 5'er kişilik takımlar halinde oynandı.

32 takımın yarıştığı turnuvada NaNo birinciliği elde ederken, Vip game takımı ikinci, Knights takımı ise üçüncü oldu.

Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle oluşturulan ödül havuzundaki 6 bin lira, takım sıralamaları ve takımların derecelerine göre e-sporculara dağıtıldı.

Turnuva töreninde gençlere ödüllerini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bu tür etkinliklerle gençlerin bakış açısının faaliyetlere yansıtıldığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerinin gençlerin taleplerini kendilerine ilettiğini anlatan Güngör, "Gerçekten e-sporla ilgili turnuva düzenleyelim dediklerinde, bunu hemen yapalım dedim. Çünkü gençlerin ilgisini bu alanda yoğun olduğunu biliyoruz. Bu etkinliği iki gündür gerçekleştirdik, bugün de finalini gerçekleştirdik. Gençler gayet heyecanlıydı. Biz de geldik izledik, e-sporu tanımaya çalıştık. Ben duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve ilgililer katıldı.

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Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy, Kahramanmaraş, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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