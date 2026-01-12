Kahramanmaraş\'ta eğitime 1 gün ara

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; 11 Ocak 2026 Pazar ve 12 Ocak 2026 Pazartesi günleri Kahramanmaraş genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA KAR ETKİLİ OLUYOR

Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur öngörülürken, rakımı 800 metre ve üzerindeki bölgelerde (Kuzey Çevre Yolu, Tekir, Yedikuyular, Ahir Dağı ve çevresi) zaman zaman yoğun kar yağışı bekleniyor. Diğer ilçelerde ise her iki gün boyunca yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Pazarcık ilçelerindeki kırsal mahallelerde bulunan bazı okullar için de 1 gün süreyle tatil kararı alındığı bildirildi.

Öte yandan, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumu ise hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirilecek.

Yetkililer, vatandaşları buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Haber: Muhammet Özer