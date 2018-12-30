Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli

Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde, kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Afşin, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde, kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Kentte sabah saatlerinden başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Afşin, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde yarın eğitime bir gün ara verilecek.

Ayrıca bu ilçelerde hamile ve engelli çalışanlarında yarın idari izinli olacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:48 Kaynak: AA

Sabah, Nurhak, Çağlayancerit, Kahramanmaraş, Güncel
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