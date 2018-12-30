Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli

Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Çağlayancerit ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Çağlayancerit ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kahramanmaraş geneli etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Kentte yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle kuzey ilçelerinden Elbistan, Afşin, Ekinözü, Çağlayancerit ve Nurhak'ta yarın eğitime bir gün ara verilerek okullar tatil edildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:48 Kaynak: İHA

Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selefi olan Nurettin Sözen'in Sözlerine Yanıt Altında Rekor Beklenmiyor! İşte Uzmanların 2019 Yılı Gram Altın Tahminleri

Arap Baharı'nın Yıl Dönümünde Sarı Yelekliler Etkisi! 8 Ülkede Halk Ayaklandı Kadıköy'de Korkutan Yangın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 21:23:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]