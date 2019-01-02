Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Kahramanmaraş
'ın Göksun
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Göksun Kaymakamı Ejder Demir, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğunu belirtti.
Demir, bu nedenle soğuk hava ve oluşacak buzlanma riski nedeniyle yarın tüm ilk ve ortaokullarda eğitime ara verildiğini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:34 Kaynak: AA
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