Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli

Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Göksun Kaymakamı Ejder Demir, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Demir, bu nedenle soğuk hava ve oluşacak buzlanma riski nedeniyle yarın tüm ilk ve ortaokullarda eğitime ara verildiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:34 Kaynak: AA

Göksun, Kahramanmaraş, Güncel
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