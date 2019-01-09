Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kahramanmaraş
'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat
ve Dulkadiroğlu
ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda bugün eğitim öğretim yapılamayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:35 Kaynak: AA
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