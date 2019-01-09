Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli

Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda bugün eğitim öğretim yapılamayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:35 Kaynak: AA

Dulkadiroğlu, Onikişubat, Kahramanmaraş, Güncel
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