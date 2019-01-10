Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli
43 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ın 5 ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle perşembe günü okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
KAHRAMANMARAŞ'ın 5 ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle perşembe günü okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kar
yağışının ardından meydana gelen buzlanmalar ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle Afşin
, Nurhak
, Ekinözü
ve Elbistan
ilçelerinin tamamında Andırın
ilçesinde ise Yeşilova
bölgesindeki okullar ve Kastal Ortaokulu haricindeki tüm okullar 10 Ocak perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak. - Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:39 Kaynak: DHA
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