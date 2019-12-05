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Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İki ilçenin Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okulların tamamında 6 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kahramanmaraş, Ekinözü, Nurhak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:14 Kaynak: AA
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