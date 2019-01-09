Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Tatili

Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Tatili

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Tatili, System.String[]
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da şiddetini artıran kar yağışı ve beraberindeki soğuk hava dolayısıyla 9 Ocak (bugün) eğitime 1 gün süreyle ara verildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:00 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı Sosyal Medya Kullanıcıları "Naylon Yerine Bez Torba Satılsın" Kampanyası Başlattı

'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Interpol'ün Listesine Girdi Dolar Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 10:06:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]