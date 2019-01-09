Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Tatili
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Kahramanmaraş
'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Tüm yurtta olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da şiddetini artıran kar yağışı ve beraberindeki soğuk hava dolayısıyla 9 Ocak (bugün) eğitime 1 gün süreyle ara verildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:00 Kaynak: İHA
Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı
Sosyal Medya Kullanıcıları "Naylon Yerine Bez Torba Satılsın" Kampanyası Başlattı
'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Interpol'ün Listesine Girdi
Dolar Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar