Kahramanmaraş'ta eğitime yapay zeka desteği - Son Dakika

Onikişubat Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 5. sınıf öğrencileri için geliştirilen Anla-Hızlan-Odaklan-Başar (AHOB) programı hediye etti.

Belediye Hizmet Binasında düzenlenen etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 9 bin öğrenci için protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, buradaki konuşmasında, amaçlarının 5. sınıfta eğitim gören öğrencilerin başarısında artış sağlanması olduğunu söyledi.

Yerli bir firma tarafından geliştirilen AHOB'un öğrencilere keyifle öğrenebileceği oyunsallaştırılmış teknikler sunduğunu aktaran Mahçiçek, salgın hastalık sürecinde bilgisayara bakma süresi ve oyun süresinin arttığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz bu ilgilerini doğru yöne kanalize ederek oyunla öğrenme metoduyla derslerindeki başarıyı, anlama kabiliyetlerindeki artışı sağlayabiliriz diye düşündük. Bu programı kullanan öğrencilerin başarılarındaki artış olumlu yönde hem hayata hem eğitimlerine katkı sağlamaktadır. Her çocuğumuz özeldir ve farklı öğrenme metotlarına sahiptir. Kimi dikkat eksikliği kimi disleksi nedeniyle öğrenememektedir. Bu programın düzenli kullanımı ile çocuklarımız kazanımlarında, ortaokul ve lise derslerine adaptasyonlarında gelişme sağlayacaklardır."

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen de eğitime yapılan yatırımlardan dolayı başta Başkan Mahçiçek olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.